في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة خيطان للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وقامت ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالمحافظة بتنفيذ جولة ميدانية بمنطقة خيطان على المحلات والاعلانات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة لعدم التزامهم بالشروط والضوابط المتبعة ببلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية.



وأشارت إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.