أعلنت شركة طلبات الكويت، المنصة التقنية الرائدة في المنطقة، عن اختتام حملتها الرمضانية لعام 2023 بنجاح، مثمنة نجاح المشروع الذي أطلقته لتجسيد روح العطاء والتقدير خلال الشهر الكريم.



وعقب اختتامها الناجح، أشارت «طلبات» الى ان الحملة حققت أهدافها بنجاح من خلال تقديم عدد من الأنشطة والبرامج الخيرية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، حيث سعت الى دعم أفراد المجتمع وغرس قيم ومبادئ شهر رمضان الكريم من خلال المبادرات المستدامة.



وشمل البرنامج العديد من المشاريع الخيرية والمجتمعية التي انطلقت بتوقيع اتفاقية الأعمال الخيرية مع منصة «GIVE» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وتمت إعالة أكثر من 350 أسرة محتاجة بالمواد الغذائية الأساسية للشهر الفضيل. وكذلك قامت طلبات بتوزيع أكثر من 300 ألف حزمة مواد غذائية قبل الإفطار على سائقي التوصيل، بالإضافة إلى مكافحة حوادث السير ودعم ساقي طلبات والقرقيعان.



وبهذه المناسبة، أكد المدير الإداري لطلبات الكويت بدر الغانم، أن الهدف الرئيسي لحملة طلبات الرمضانية تعزيز ثقافة الخير في المجتمع وتسليط الضوء على العمل التطوعي لدى كل شرائح المجتمع، موضحا أن تلك المبادرات تسهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بما ينعكس إيجابا على المجتمع بشكل عام.



وحقق التعاون مع منصة «GIVE» نجاحا كبيرا حيث تمت إعالة أكثر من 350 أسرة محتاجة بالمواد الغذائية الأساسية للشهر الفضيل داخل الكويت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وتم التبرع بأكثر من 16 ألف وجبة إفطار صائم مع عدت جهات خيرية، حيث تمكن عملاء منصة «طلبات» الإلكترونية من التبرع بسهولة.



وخلال شهر رمضان، قامت طلبات بتوزيع أكثر من 300 ألف حزمة مواد غذائية قبل الإفطار، أي بمعدل أكثر من 10 ألاف حزمة يوميا على السائقين من مواقع «طلبات مارت» المنتشرة في الدولة، وشملت هذه الحزم المواد الغذائية الأساسية مثل التمر والعصير والماء والفواكه لمساعدتهم على كسر صيامهم، بالإضافة إلى ذلك، نظمت طلبات إفطارا لمدة يومين في فندق سيمفوني خصيصا للسائقين خلال الشهر الكريم.



ووزعت 3000 كسرة الصائم على السائقين عند إشارات المرور في الشوارع الاستراتيجية وتتميز هذه المبادرة بأنها تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية خلال الشهر الفضيل، لاسيما مع اقتراب موعد الإفطار وحث السائقين من عدم محاولة اللحاق بإفطارهم من خلال السرعة والتجاوزات المرورية.



كما نظمت طلبات خلال الشهر الفضيل زيارات إلى مختلف مناطق الكويت لتوزيع القرقيعان على الأطفال وأهالي المناطق المختلفة.



وعلى غرار كل عام، شارك عشرات المتطوعين من موظفي طلبات برامج شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توزيع السلة الغذائية وجبات إفطار. ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الشركة على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيها من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الإنسانية والنشاطات الاجتماعية.