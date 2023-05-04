يعتبر «شاي بعد الظهر» تقليدا بريطانيا مميزا، لذا من المنطقي أن يعيد فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع إطلاق نسخته الأنيقة من هذه التجربة في لاونج السور يوم 6 مايو الذي يصادف يوم تتويج تشالز الثالث ملكا لبريطانيا.



وسيتم تقديم الشاي إلى جانب الوجبات الخفيفة اللذيذة لتستمتعوا بتجربة بريطانية مثالية، وسيواصل الفندق تقديمه بعد الظهر يوميا في لاونج السور، وذلك من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء في المساحة الفخمة المناسبة للقاء والتعارف بأسلوب راق ومميز.



وتضم قائمة «شاي بعد الظهر» الجديدة التي أعدها الشيف التنفيذي تييري بابييه والفريق التابع له أشهى المأكولات والحلويات اللذيـــذة، تـــم تعديـل الاختيارات الكلاسيكية عبر إضفاء لمسة حديثة ومبتكرة، ويتم تقديم تارتار السلمون المدخن مع الوافل الطازج والقشدة الحامضة والشبـت والبصل والكبر، ويأتي الدجاج الكريمي مع الكمأة الطازجة في خبز البريوش الطري، بينما شطيرة ميموزا بالبيض فتقدم مزينة بالثوم المفروم. وتشمل الحلويات تارتليت الفراولـة والشوكولاتــة المزدوجة وكعكة موس التمر والزعفران، الكعكـات البريطانيـــة التقليديــة المفضلة، والتي تقدم مباشرة من الفرن مع الكريمة ومربى الفراولة والليمون.



استمتع بتناول الشاي أو القهوة العطرية، التي يتم تقديمها فقط مع وضع العسل في الكوب قبل سكب الشاي عليه - يقال إن الملك تشالز يفضل احتساء الدارجيلنغ بالعسل العضوي والحليب، من ناحية أخرى، كانت الملكة إليزابيث الثانية من محبي إيرل جراي.