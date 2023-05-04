انضم «لولو هايبر ماركت» الكويت إلى سفارة جنوب إفريقيا للاحتفال بالعيد الوطني لجنوب إفريقيا أول من أمس، وأقيم الحفل في قاعة سلوى صباح الأحمد بفندق مارينا. وبهذه المناسبة، نظمت السفارة معرضا لعرض مختلف المنتجات الجنوب أفريقية المتوافرة في الكويت وحضرت «لولو هايبر ماركت» المعرض وعرضت مجموعة منتجاتها المستوردة من جنوب أفريقيا، حيث لديها مركز مصادر مشتريات خاص بها في جنوب أفريقيا، ويسمح لهم باستيراد أكثر من 1000 منتج جنوب أفريقي من أكثر من 100 علامة تجارية، وتشمل هذه المنتجات البقالة والمنتجات الطازجة والعديد من العناصر الأخرى.



ونقل مدير لولو هايبر ماركت الكويت محمد حارس تهانيه بالعيد الوطني لسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الكويت د.مانليسي جينجي، ولاقت مشاركة لولو هايبر ماركت في الحدث استحسان الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتيحت لهم لمعرفة المزيد عن المنتجات الجنوب أفريقية في الكويت.



وتعليقا على الحدث، قال حارس: يشرفنا أن نكون جزءا من احتفالات العيد الوطني لجنوب أفريقيا في الكويت، ونحن ملتزمون بتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم. وبخصوص مصادر المشتريات، لدينا مركز التوريد في جنوب أفريقيا يتيح لنا استيراد مجموعة واسعة من المنتجات الجنوب أفريقية التي تحظى بشعبية لدى عملائنا في الكويت.