للمعلم دور مهم في نهضة الطلبة ومستقبلهم، وللمعلم دور أساسي في تهيئة الجو المناسب للطلبة ليقدموا أفضل ما لديهم من إبداعات وأفكار، ما يولد لدينا طاقة طلابية مفعمة بالإبداعات، ومن الأجواء المسلية للطلبة طرق التدريس المتنوعة، بما يعني إستراتيجيات التدريس المختلفة التي تحفز الأفكار والإبداع في أدمغتهم وتزيد وعيهم باكتسابهم معارف من خلال مشاركتهم الدائمة وتقوي ثقتهم بأنفسهم من خلال إبداء آرائهم، فالاستراتيجيات مصدر تميز للمعلم وشعلة الإبداع للطالب.



ولاسيما أن الزمان يتطور ويتقدم بالعلم، فيجب على وسائلنا التعليمية أن تتغير وتنهض بنا ويجب علينا ونحن مصنع إنتاج أجيال باهرة ووقود للفكر العظيم، أن نطور الطرق التعليمية ليتقدم الطالب وينتج أفكارا عالية بمستوى تعليمه العالي.



التكنولوجيا هي أساس المجتمعات الآن، وهي العنصر المهم في تقدمنا، فلابد من استغلالها وتكريسها لمصلحتنا ولفائدتنا لنستفيد من إيجابيها فهناك العديد والعديد من البرامج المهمة المفيدة للتعليم، وهنا نسلط الضوء على برنامج «موزايك» (mozaik)، وهو برنامج العروض التقديمية الفعال للفصول الدراسية مع الكتب المدرسية الرقمية والعروض التقديمية المتحركة ووظيفة الواجبات المنزلية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى آلاف المحتويات التفاعلية المذهلة (المشاهد الثلاثية الأبعاد والأدوات التعليمية ومقاطع الفيديو والتمارين) التي يمكن للطلاب استخدامها للتعلم والممارسة في المنزل أيضا، ويكون ذا فائدة كبيرة للطلبة البصرين، فمن خلاله يتم تعزيز الواقع الافتراضي ويمكن الطالب من فهم الأشياء بشكل أدق سواء دقيقة من قد تكون غير مرئية أو صعب الحصول على نموذج لها.



ذلك البرنامج يتيح الفرصة لتصور العقل للبكتيريا كمثال للكائنات الدقيقة ولجوف الأرض وذلك صعب الحصول عليه، وقد تم تطبيقه عمليا مع الطلبة في الفصول وكانت النتيجة ممتازة جدا وتوصلوا للمعلومات بشكل بسيط وسريع وثابت وأوضح.



الطالبة: ريم فلاح الجبري