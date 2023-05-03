ناصر العنزي



الحق الكويت هزيمة قاسية وكاسحة بمنافسه الدائم القادسية بنتيجة "4-0" في كلاسيكو الكرة الكويتية ليتأهل "الأبيض" لملاقاة كاظمة في المباراة النهائية لكأس سمو الأمير الثلاثاء المقبل في مواجهة مثيرة كان بها التفوق للعميد وسط انهيار القادسية وجماهيره.

ولم يمهل الكويت خصمه التقاط أنفاسه في الشوط الاول ودك مرماه بثلاثة أهداف وقعت كالصاعقة على لاعبي الأصفر وجماهيره وهم يرون أنهيار خط دفاعهم وحارسهم دون ان يحركوا ساكنا ، وافتتح أهداف الأبيض علي حسين من تسديدة قوية سكنت الشباك (34) ثم جاء دور هدافه المتألق التونسي ياسين الخنيسي وسجل هدفين بقدمه ورأسه إثر تمريرتين متقنتين من مشاري غنام ومحمد مرهون بالدقيقتين (38 و41) ليؤكد الأبيض تتفوقه بعدما أضاع فرصا قبل أهدافه الثلاثة فقد كان بالفعل شوطا " كاسحا" تغلب به المدرب الصربي بوريس بونياك على محمد ابراهيم بجدارة.



وكان بونياك قد بدأ تشكيلته بنهج هجومي معتمدا على الثلاثي محمد مرهون و ياسين الخنيسي وعمرو عبدالفتاح ومن خلفهم أحمد الظفيري وعلي حسين، فيما تمكن الدفاع بقيادة فهد الهاجري وبلال عيفة من إبطال تحركات مهاجمي القادسية ولم يهدد مرمى الحارس عبدالرحمن كميل طوال الشوط الأول.



اما القادسية فقد خاض شوطا "ميتا" واستسلم دفاعه لهجمات الخصم ولم يقم خط وسطه المكون من عبدالله الشمالي وسيسوكو وتانديا في واجباته وظهر بطيئا في تحركاته فيما أخفقت كل محاولات عيد الرشيدي في الجناح الأيمن اختراق دفاع الخصم.



وواصل الكويت سيطرته والقادسية انهياره في الشوط بعدما سجل ياسين الخنيسي الهدف الرابع من بين المدافعين (67)ليطلق رصاصة الرحمة على خصمه وجماهيره التي غادرت الملعب بعد الهدف الرابع ، ويواصل الأبيض بعدها تفوقه وسط محاولات فردية قدساوية وتغييرات من محمد ابراهيم لم تجد نفعا ، وبذلك استحق الكويت الفوز لعبا ونتيجة.

وقد أدار المباراة الحكم الهولندي داني ماكللي وجاءت قراراته سليمة.