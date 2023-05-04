أعلنت وزارة الداخلية عن اطلاق 4 خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل" وذلك في خطواتها نحو استكمال عملية التحوّل الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدّمة للجمهور.

واضافت أن الخدمات التي أطلقتها الوزارة هي خدمة "اصدار استمارة ورخصة القيادة للمواطنين"، وخدمة "تجديد الجواز"، واصدار "سمة دخول إلكترونية (فيزا) للعمالة المنزلية".

وجاء إطلاق تلك الخدمات لما لها من اهمية لدى المواطنين وذلك ضمن جهود المؤسسة الأمنية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور وذلك من خلال قيام قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات (الإدارة العامة لنظم المعلومات) بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والادارة العامة لمراكز الخدمة.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على تطوير على المزيد من الخدمات المقدمة للجمهور خلال الفترة القادمة والتي تساهم في رفع كفاءة تلك الخدمات وتقليص فترة انجازها.