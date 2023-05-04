عبدالكريم أحمد

أقدم مقيم هندي صباح اليوم، على قتل زوجته بضرب رأسها بواسطة ساطور قبل أن يقوم بإلقاء نفسه من شقة الزوجية الواقعة في الطابق الثامن بإحدى عمارات منطقة السالمية.

وأفاد مصدر أمني بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا بسقوط الزوج من علو وعند التوجه للتعامل مع الواقعة تمت معاينة الشقة ليتبين بأن الزوجة جثة غارقة في دمائها وبجوارها أداة الجريمة.

وأضاف بأن رجال المباحث باشروا تحرياتهم وقاموا بسؤال جيران الزوجين الذين أكدوا بأنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبيل الواقعة، مضيفين بأن العديد من المشاكل تجمعهما منذ فترة.

وأشار إلى أن وكيل النيابة حضر إلى موقع البلاغ وأمر بالتحري بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع الجثتين وتسليمهما إلى إدارة الأدلة الجنائية.