أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أن رحلات الجسر الجوي الكويتي التي انطلقت أولاها صباح اليوم الخميس، مستمرة لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات السامية وحرصا من دولة الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الشيخ سالم الصباح في بيان لوزارة الخارجية، إنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وقرار مجلس الوزراء القاضي بإرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لجمهورية السودان الشقيقة نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان بالسرعة الممكنة من منطلق حرص دولة الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة فقد قامت (الخارجية) ترجمة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها بالإضافة إلى الوزارة كلا من وزارات الدفاع والمالية والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأضاف أن اللجنة تعنى بتسيير جسر جوي بين دولة الكويت وجمهورية السودان لتأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة وقد انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي صباح اليوم على أن تستمر الرحلات الجوية لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا ومن ثم يتم التنسيق مع الجهات المعنية مجددا لاستكمال الجسر الجوي.

هذا وقد كان على متن الرحلة الأولى التي أقلعت من دولة الكويت صباح اليوم سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان الشقيقة الدكتور فهد الظفيري ووفد مرافق من جمعية الهلال الأحمر الكويتي للإشراف على إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب السوداني الشقيق.