غادر البلاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم، متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.