اعتمد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد البدء باستقبال طلبات العلاج بالخارج لمنتسبي قوة الاطفاء العام وذويهم من الدرجة الاولى، وذلك من خلال اللجان الطبية المختصة.

ويأتي اقرار البدء باستقبال طلبات العلاج بالخارج تقديرا لمنتسبي قوة الإطفاء وتضحياتهم ومهامهم الجسيمة، حيث انهم يتعرضون للإصابات اثناء تأدية الواجب ويضحون بأرواحهم من اجل حماية الأرواح والممتلكات.

هذا، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية وإصدار القرارات واللوائح اللازمة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع عن طريق مكاتب العلاج بالخارج التابعة لها على ان يتم البدء باستقبال الطلبات من يوم الأحد القادم الموافق 7 / 5 / 2023 خلال أوقات الدوام الرسمي في مراقبة العلاج بالخارج بمنطقة الري.

وتقدم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد باسمه ونيابة عن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بالشكر الجزيل والتقدير للدعم اللامحدود واهتمام معاليه بأبنائه واخوانه منتسبي قوة الاطفاء العام، حيث تعتبر هذه المرة الاولى في تاريخ قوة الاطفاء العام التي يحصل فيها منتسبو القوة بميزة العلاج بالخارج.