أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

وقال المدير العام للشؤون القانونية في الوزارة العميد صلاح الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأضاف العميد الشطي أن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحا لترشح لمجلس الأمة لمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل من الساعة 30ر7 صباحا حتى 30ر1 بعد الظهر في مقر إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ.

وأكد أنه تم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية حيث يبلغ عددها 759 لجنة كما تم اعتماد عدد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين.

وأوضح أنه تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وكان مجلس الوزراء قرر في مستهل اجتماعه الاستثنائي أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 ورفعه إلى سمو ولي العهد .