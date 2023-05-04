أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة 17 شخصا واصابة 29 اخرين في حادث مروري اليوم الخميس، بين اتوبيس وسيارة نقل على طريق (الخارجة - اسيوط).

وقالت الوزارة في بيان، انه تم الدفع ب26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين الى مستشفى الخارجة العام ومستشفى اسيوط الجامعي ومستشفى الايمان في اسيوط.

وأضاف البيان ان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار يتابع تقديم الرعاية الطبية لمصابي الحادث موجها برفع حال الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة وتوفير الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين.