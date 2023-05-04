دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة السورية روعة السعدي لأول مرة سبب اعتزالها الفن، بعد أن امتنعت عن التصريح والإدلاء بأية معلومة رغم تساؤل العديد من الإعلاميين عن السبب الحقيقي لاعتزالها، وقالت: تعرضت للغدر والخيانة من إحدى زميلاتي، انسانة كنت اعتبرها صديقة لي، لكن لن أفصح عن اسمها، أو الموقف الذي حصل بيننا، بالإضافة الى أنني تعبت من الشهرة والعالم، ولأن الفن بشع جدا، وكل إخواتي تركن الفن.

كما كشفت روعة عن حدوث ظرف معين ضمن عائلتها جعلها وأخواتها يبتعدن عن الفن واحدة تلوى الأخرى، وأن والدتها كانت متعبة كثيرا، كما أشارت إلى أن الفن لا علاقة له باعتزالها، إنما بعض صديقاتها.



وأضافت روعة أن صديقتها مثل أختها وثقت بها كثيرا، لكنها غدرت بها، وعلمتها تجربة لن تنساها طوال حياتها، وأنها تعلمت كيف تأخذ قراراتها بنفسها ومن دون تلبك.



وأثارت روعة بتصريحاتها ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن أنها لن تظهر بعد هذا التصريح، وقالت خلال إطلالة إعلامية لها في برنامج «شو القصة» مع الإعلامية رابعة الزيات أن الشهرة التي حظيت بها في عمر صغير، سببت لها بعض المضايقات، كالمواقف التي حصلت مع أصدقائها في المدرسة، حيث كان معظمهم لا يتقبل الفنان، وينظر لها بعضهم الآخر وكأنها مغرورة.



كما تطرقت للحديث عن عودتها للفن بعد قرار الاعتزال، لافتة إلى أن والدها الكاتب هاني السعدي كان ضد قرار اعتزالها منذ البداية، ليحاول بعض زملائها إقناعها بالعودة من خلال دور صغير في مسلسل «فتت لعبت»، وعادت من خلاله لأسباب مادية بالدرجة الأولى، كاشفة عن أن والدها الكاتب هاني السعدي، يعاني من مرض «الزهايمر»، حيث لا يعرفها بعض الأحيان، وإنما هو دائم التذكر لوالدتها فقط، وهذا ما أثر عليها في بداية مرضه، إلا أنها تجاوزت هذه المرحلة، واعتادت عليها.



كما قالت إن والدتها تعاني من صعوبة في الحركة والنطق، لذلك لا تفكر الفنانة في مغادرة سورية والعيش في أي بلد آخر، نظرا لكونها حريصة على البقاء بجانب عائلتها.