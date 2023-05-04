ألاء خليفه

قال مدير جامعة الكويت بالانابة د.فهد الدبيس، أن الجامعة لن تتوانى عن قبول كل المتقدمين ممن حقق النسب الدنيا للقبول، خاصة كون الجامعة هي الجامعة الحكومية الوحيدة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجامعة متعاونة مع كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، بالاضافة إلى أخذها لاحتياجات سوق العمل بعين الاعتبار.

وكشف الدبيس في تصريحات صحافية، ان الجامعة بصدد اطلاق المركز الوطني للاختبارات، لقياس الأداء لجميع خريجي الثانوية العامة.

وأوضح ان هذا المركز يأتي ضمن مبادرات لتحسين وتطوير منظومة التعليم، مبينا ان احيانا المعدل للخريج قد لا يعكس المستوى الفعلي بسبب بعض التساهل، مؤكدا ان الاختبارات لن تكون هذا العام، بل ستطبق تدريجيا، مع التأكيد على مسؤولية تمكين أبنائنا الطلبة على تحصيل أفضل الدرجات في هذه الاختبارات.