بشرى شعبان
أصدرت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري، قرارات إدارية بتبيت 6 موظفين إشرافياً بالهيئة منهم مراقب و5 رؤساء أقسام الآتية أسمائهم:
خولة سعود کامل للعمل بوظيفة مراقب شؤون النزلاء والعاملين بإدارة المركز الطبي التأهيلي بقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين.
ليلى سعد بليق العازمي للعمل بوظيفة رئيس قسم السجلات الطبية بإدارة الخدمات الطبية بقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين.
ليلى عبد الرزاق ابراهيم للعمل بوظيفة رئيس قسم الرواتب بمراقبة الحسابات بإدارة الشؤون المالية بقطاع الشئون الإدارية والمالية ودور الرعايةالاجتماعية.
وعبد الرحمن احسان نهار الشمري للعمل بوظيفة رئيس قسم التحقيقات والقضايا بمراقبة الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية بقطاع المدير العام.
حسين عبد الله محمد للعمل بوظيفة مراقب التوريد والمخازن بإدارة الشؤون المالية بقطاع الشئون الإدارية والمالية ودور الرعاية الاجتماعية.
آمنة عبد الهادي جاسم صفر للعمل بوظيفة مراقب نظم المعلومات" بإدارة إدارة مركز نظم المعلومات بقطاع الشؤون الإدارية والمالية ودور الرعاية الاجتماعية.