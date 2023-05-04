أعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي اليوم الخميس، عن فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والاعلانات الانتخابية اعتبارا من يوم غد الجمعة 5 مايو الجاري بجميع أفرع البلدية في المحافظات.

وشدد المنفوحي في بيان صحافي، عقب ترؤسه الاجتماع الاول للجان البلدية لانتخابات مجلس الأمة 2023 على تسخير كافة امكانات وطاقات البلدية لإنجاح العرس الديمقراطي الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الامة التي ستجري يوم 6 يونيو المقبل.

ودعا كافة المرشحين عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي ومنها صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة.

وأضاف أن من الشروط الحصول على موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم ترخيص المقر الانتخابي وقدرها 200 دينار كويتي عبر (كي نت) وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج الترخيص المؤقت بشكل رسمي.