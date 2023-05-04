ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد أصدر قرارا بإيقاف ضابط صف يعمل مدربا في ادارة تدريب قوة الإطفاء العام، وذلك بناء على المشاجرة التي وقعت بينه وبين احد الطلبة المتدربين.

وقد تمت احالته للتحقيق حتى اشعار آخر وذلك لدواع تتعلق بمصلحة التحقيق بشأن ما نسب إليه من وقائع.

وقالت الإدارة ان القانون يطبق على الجميع بمسطرة واحدة لمحاسبة المخطئ وعدم ضياع هيبة القانون، وان أبواب القوة مفتوحة للرد على أي استفسارات من شأنها توضيح الحقائق دون المساس بحقوق أي كان، سواء كان من منتسبي القوة أو من الطلبة في ادارة التدريب.