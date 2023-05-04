لبى عدد من نجوم الغناء والتمثيل و«السوشيال ميديا» دعوة «برنسيسة الغناء العربي» ديانا حداد، حيث احتفلوا معها بإطلاقها عطرا جديدا يحمل الحرفين الأولين من اسمها «DH»، بالإضافة إلى إطلاقها أغنية جديدة باللهجة العراقية حملت عنوان «يمك مزاجي» من كلمات الشاعر فراس الحبيب، ألحان علي صابر، في تعاون جديد يجمعها معه بعد سلسلة النجاحات التي قدماها معا الفترة الأخيرة.

وتخلل الحفل الذي نظمته شركة «وايت أند بلاك» بالتعاون مع مكتب الفنانة ديانا حداد بإشراف حلمي بشير، وقدمه الإعلاميان محمد قيس وهبة الحيدري، مجموعة من اللوحات الغنائية التي ترمز إلى مراحل مختلفة من مسيرة ديانا مثل أغنية «ساكن» و«أمانية» وغيرهما من الأغنيات التي قدمت بريمكس جديد وخاص بالمناسبة.

أقيم الحفل في القاعة الكبيرة لفندق بلازو فيرساتشي أحد الأيقونات السياحية لمدينة دبي، حيث توافد الضيوف تباعا والذين توقفوا أمام مجسم العطر الضخم، قبل أن يبدأ هذا الحدث بكلمات ترحيبية من عريفي الحفل بسمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة وجميع الضيوف من نجوم وفنانين ومشاهير وأصدقاء ديانا، التي أطلت على الجمهور بإطلالة مميزة.

وبعد أن قدمت ديانا أغنيتها الجديدة «يمك مزاجي» للمرة الأولى وأعلنت عن إطلاقها رسميا، توجهت بكلمة من القلب لكل الحضور قالت فيها: «الليلة بالنسبة إلي لا تشبه باقي الليالي، لأنها ليلة أشعر فيها بنعمة وجود أناس أعزاء على قلبي يشاركونني هذه اللحظة المميزة والخاصة، فشكرا من قلبي لكل منكم وصدقوني أن وجودكم يعني لي الكثير، وبعد كل هذه السنوات كان همي ومازال إسعاد جمهوري من خلال أعمالي».

وأكملت حداد: «أحببت فكرة تقديم عطر يحمل اسمي ويبقى ذكرى لكل من يحبني لهذا اخترت جملة (من عطري أخلق عالمي الجميل)، وأحببت أن أشارككم الليلة إطلاق DH ليكون عربون محبة مني لكم ومن خلالكم لكل الجمهور».