أعلن عضو مجلس الأمة المبطل مجلس 2022 حمد المدلج ترشحه للانتخابات القادمة مجلس 2023، تحت شعار «نجهر بالحق».

وقال المدلج: يقول تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).

وأضاف: «انطلاقا من إيماني بعظمة المسؤولية بتمثيل الأمة وحماية مقدراتها وعدم الرجوع للمربع الأول بكل تفاصيله وأدواته، ووفاء لمصلحة الوطن والأمة والإنسان، أعلن الترشح لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الأولى».

وتابع «يحدوني في ذلك ايماني بأن الكويت تتعافي عندما نجهر بالحق ونكون واضحين أمام الله وأمام أنفسنا والآخرين».