أعلن بدر نشمي العنزي ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة عن الدائرة الثانية، وقال في بيان ترشحه «لا يخفى على أحد منكم الحالة السياسية المتشنجة التي نمر بها وما يصاحبها من تداعيات وتعديات تستهدف نسف القيم الدستورية والممارسات الديمقراطية الحميدة، لدفع هذا البلد الى حالة من انعدام الاستقرار السياسي خدمة لثلة من الفسدة والمفسدين».

وأضاف «لا يمكن لأي مواطن غيور على هذا البلد محب له، أن يقبل أو يرضى بهكذا ممارسات أصبحت مكشوفة للعلن بعد أن كانت تدار خلف الكواليس، فالوضع اليوم لم يعد يحتمل أي مداهنة أو مجاملة بل أصبح من واجب الجميع مواجهة هذه الثلة والدمى التابعة لها بكل صراحة وقوة، فلا كفة ترجم كفة الوطن ولا حب يعدل حب الكويت».

وذكر «لذلك، قررت مستعينا بالله متوكلا عليه، ثم بثقة من حولي من الاخوة والأخوات أبناء الدائرة الثانية، وحبا في هذا البلد، أن أترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023، سائلا المولى عز وجل أن يوفق كل من أراد خيرا بهذا البلد».