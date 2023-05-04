اعتذر النائب السابق د. خالد العايد العنزي، عن عدم خوض الانتخابات، وقال في بيان اعتذار عن عدم الترشح «لا يخفى عليكم جميعا ما شاب العملية الانتخابية الماضية من شبهات وتجاوزات نالت من سلامتها، الأمر الذي طالبنا بكشفه مرارا سواء أمام المحكمة الدستورية ابتداء ثم أمام مكتب المجلس بضرورة إعادة (فرز الصناديق) حتى يطلع الشعب الكويتي كاملا وتحت رقابة الرأي العام على (الإرادة الحقيقية للأمة).

وأضاف «إزاء وجود واستمرار ذات الشخوص وذات الآلية التي أدارت العملية الانتخابية الماضية وغياب (هيئة أو مفوضية مستقلة) طالبنا بها مرارا وتكرارا للإشراف على الانتخابات الحالية، فلن تكون هناك ضمانات لسلامة أو نزاهة وشفافية هذه الانتخابات وفق تقديري الشخصي حتى تكون صناديق الاقتراع معبرة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية، فضلا عن أن الاستمرار في عدم احترام الأحكام القضائية والتفرد باتخاذ القرار من قبل السلطة التنفيذية بإصدار مراسيم سميت عبثا وتجاوزا بـ (مراسيم ضرورة) أعدت مسبقا قبل صدور مرسوم الحل بمخالفة صريحة لنص المادة (٧١) من الدستور.

وبين أن ذلك «هو ما يمثل ويكرس قبول التعدي على صلاحيات واختصاصات السلطتين (التشريعية والقضائية)، غير مدركين لخطورة هذا التغول وتلك الهيمنة، وهي سابقة تمثل مصادرة صارخة وغير مقبولة على الحقوق والمكتسبات الدستورية، ولن أقبل أن أكون شريكا في شرعنة هذه الانتهاكات الدستورية، وعليه فإنني أعتذر مرغما لناخبي الدائرة الثانية عن عدم المشاركة في الانتخابات القادمة ترشحا أو انتخابا، مقدرا ومثمنا كل الرغبات المحبة بالعدول عن هذا القرار، ومؤكدا استمراري في خدمة الجميع من أي موقع، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».