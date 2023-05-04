أعلن النائب السابق علي الدقباسي عدم خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة، مبينا أن «هذا القرار ليس سهلا على شخص مثلي عاش عمره كله في مجلس الأمة، فأنا كنت نائبا فترات طويلة وقبلها موظفا في الأمانة العامة وقبلها مهتما بالشأن البرلماني، وللمرة الأولى أتخذ هذا القرار ولعله خير».

وأضاف « ان الأسباب كثيرة ولكن للضرورة أحكاما، ومن أحكامها لن أخوض هذه المعركة، وآمل التوفيق لكل المشاركين فيها»، مبينا أن الانتخابات ما هي إلا تداول للسلطة اليوم هنا وغدا هناك، وهناك حسابات خاصة أخرى منعتني من الترشح والكويت ولادة».