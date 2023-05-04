كرم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد في مكتبه صباح اليوم الخميس، وبحضور نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر الوكيل المساعد السابق لشؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية، الفريق متقاعد جمال الصايغ بمناسبة تقاعده .

ورحب الفريق المكراد بالفريق متقاعد الصايغ، مشيدا بمسيرته الأمنية وبصمته التي وضعها من خلال خدمته للوطن في وزارة الداخلية، ومؤكدا على نجاحه وتميزه في كل المناصب التي تقلدها خلال خدمته.

وأثنى الفريق المكراد على التعاون والتنسيق المتبادل بين قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية أثناء تولي الفريق متقاعد الصايغ منصبه، متمنيا التوفيق للفريق متقاعد الصايغ في حياته المقبلة بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدم خلالها دينه ووطنه على أكمل وجه.

من جانبه، تقدم الفريق م الصايغ بالشكر والتقدير للفريق خالد راكان المكراد على هذا الاستقبال والتكريم، مؤكدا أن خدمة الوطن شرف يحمله على عاتقه من خلال تشرفه بالعمل في السلك الأمني أو بعد تقاعده من خلال الحياة العامة.