الخرطوم ـ كونا: وصلت اولى طائرات الجسر الجوي الكويتي الى مطار بورسودان محملة بنحو 10 من المساعدات الطبية والانسانية من أصل 75 طنا يتوقع ان تصل تباعا حتى يوم الاثنين المقبل.



واستقبل المساعدات الإنسانية في بورسودان بشرقي السودان سفيرنا بالخرطوم د. فهد الظفيري وقائد المنطقة العسكرية محمد عثمان وقيادات جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة على مستوى الولاية والمركز.



وقال السفير الظفيري في اتصال هاتفي مع «كونا» ان اول طائرات الجسر الجوي الكويتي وصلت لمطار بورسودان وسط ترحيب رسمي وشعبي على ان تتواصل الرحلات يوميا حتى الاثنين المقبل لنقل نحو 75 طن من المساعدات الطبية والانسانية حاملة شعار «الكويت بجانبكم».



واضاف السفير الظفيري ان المشافي والمراكز الصحية في السودان تضررت بشكل كبير منذ اندلاع الازمة لذلك تم التركيز على ايصال مساعدات طبية وعلاجية ودوائية.



وأوضح ان الجسر الجوي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بإرسال المساعدات لإغاثة الشعب السوداني المتضرر من جراء القتال.



من جانبه، اشاد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية محمد عثمان بجهود الكويت ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات المختلفة.



واضاف عثمان لـ«كونا» ان الكويت معروفة بمواقفها الانسانية ومساندة السودان والوقوف معه في المحن والازمات وآخرها كارثة السيول والفيضانات سبتمبر الماضي، معربا عن شكره لحكومة وشعب دولة الكويت والهلال الأحمر الكويتي.



وقال ان ولاية البحر الاحمر آمنة وان قوات البحر الاحمر العسكرية تتعهد بحماية وتأمين وايصال كل المساعدات الإنسانية القادمة لبورسودان لمختلف مناطق البلاد، مؤكدا هدوء واستقرار الاوضاع الأمنية بالولاية وخلوها من أي تهديدات أمنية.