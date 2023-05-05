الرياض ـ خالد المصيبيح

مني الاتحاد المتصدر بخسارة أولى بعد 6 انتصارات متتالية أمام التعاون 1-2 امس الاول، فاشتعل التنافس في المراحل الأخيرة من الدوري السعودي خصوصا مع فوز الشباب على الفتح 1-0، اذ تجمد رصيد الاتحاد، الطامح للقب أول منذ 2009، عند 59 نقطة من 25 مباراة، مقابل 56 للنصر الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما دخل الشباب مجددا على خط المنافسة برفع رصيده إلى 53 نقطة عقب الفوز على الفتح بهدف نظيف وذلك قبل 5 مراحل على خط النهاية. ويدين التعاون، خامس الترتيب الذي حقق فوزه الأول في ست مباريات، إلى فهد الرشيدي الذي منحه التقدم 2-0 في الدقيقتين 17 و67، قبل أن يقلص الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله الفارق للعميد. وهذه الخسارة الثانية فقط للاتحاد هذا الموسم، بعد الأولى ضد الهلال 0-1 في 5 يناير الماضي. وفي صراع الهروب من الهبوط، دخل الوحدة والفيحاء في معمعة الصراع بعد تلقيهما خسارتين واقترابهما من العدالة والخليج مع بقاء الباطن آخر الترتيب.



ومن الأحساء، أعلن الأهلي عودته مرة أخرى إلى الدوري السعودي بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى وذلك عندما انتزع فوزا قاتلا أمام هجر 2-1 في الوقت بدل من الضائع، ليؤكد عودته قبل نهاية الدوري بـ5 جولات إلا أن صراع المرافقين الثلاثة له ما زال قائما بين 4 فرق هي الاخدود والحزم والرياض والفيصلي.



يذكر أن الصاعدين هذا الموسم سيكون 4 فرق مع هبوط فريقين فقط ليصبح دوري الموسم المقبل 18 فريقا للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي الذي بدأ في موسم 1976-1977 بـ8 فرق.