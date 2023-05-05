يخوض الهلال، حامل اللقب أربع مرات (رقم قياسي)، رحلة صعبة إلى سايتاما غدا السبت، حيث يحل على أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بعد سقوطه بفخ التعادل على أرضه ذهابا 1-1.



وإلى أفضلية الهدف المسجل خارج أرضه، سيستفيد أوراوا أيضا من غياب نجم الهلال سالم الدوسري لطرده في لقاء الذهاب، اثر خطأ غير مبرر نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو.



وكان الجناح الدولي افتتح التسجيل للهلال مطلع المباراة (13)، قبل أن يتسبب خطأ دفاعي بهدف التعادل لشينزو كوروكي مطلع الشوط الثاني (53). كما تعرض الهلال لصفعة قوية بإصابة قائد وسطه الدولي سلمان الفرج بعظمة الساق.



وبحسب لوائح البطولة «تطبق قاعدة الهدف خارج الأرض في نهاية الوقت الأصلي لإياب النهائي، وليس في الوقت الإضافي»، ما يعني أن التعادل السلبي يكفي أوراوا للتتويج.



ويبحث الهلال حامل اللقب عن تعزيز سطوته بلقب خامس قياسي بعد 1991 و2000 و2019 و2021، فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017. وأظهر الهلال قدرته على المنافسة قاريا وحتى دوليا، بعد حلوله وصيفا لريال مدريد الإسباني (3-5) في نهائي مونديال الأندية في فبراير الماضي، حيث تغلب على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.