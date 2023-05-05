القاهرة - سامي عبدالفتاح



في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكويت، تنطلق صافرة البداية لمباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل كأس مصر وبيراميدز وصيف الدوري بعد انسحاب الزمالك «حامل اللقب» بطل الدوري.



ومواجهة السوبر المصري ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستضيفها إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة. وتأتي استضافة السوبر بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، وتشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الماضية، حيث أقيمت النسخة الماضية في أكتوبر 2022، على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين وفاز بها الأهلي ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية- الإماراتية.



ويسعى المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، إلى تأكيد جدارته على بيراميدز، حيث واجههم في مناسبتين منذ توليه مسؤولية الأهلي، ونجح في تحقيق الفوز خلالهما، حيث انتصر 3-0 ضمن الجولة 11 من الدوري، كما عاد وكرر انتصاره على بيراميدز بالتتويج بلقب كأس مصر 2-1، فيما سيكون بيراميدز، أمام فرصة ثمينة لإحراز أول ألقابه حيث تعهد لاعبوه على اقتناص كأس السوبر لتعويض الإخفاق الأفريقي وتوديع الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.



ويسعى بيراميدز إلى كسر عقدة النهائيات التي تلازم الفريق، حيث خسر 3 نهائيات حتى الآن، وهما نهائي كأس مصر الأولى أمام الزمالك والثانية أمام الأهلي، كما خسر نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.