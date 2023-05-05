يحلم أوساسونا بدخول التاريخ في كأس ملك إسبانيا حين يواجه نظيره ريال مدريد غدا السبت في نهائي نسخة 2023 على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية. ولم يسبق لفريق أوساسونا التتويج بأي لقب في بطولات المستوى الأول في إسبانيا (الليغا أو كأس الملك)، لكنه فاز بـ 11 لقبا في دوريات الدرجة الأدنى.



على مستوى كأس ملك إسبانيا، كان أفضل إنجاز لأوساسونا هو التأهل للنهائي في عام 2005 ضد ريال بيتيس. وتلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي صدمة كبيرة قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة أمام أوساسونا.



وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن فرص مشاركة الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في المباراة تبدو ضئيلة للغاية بسبب معاناته من إصابة لم يتخلص منها حتى الآن.



وأضافت أن «مشاركة مودريتش في المباراة مشكوك فيها للغاية بعد أن اكتفى بجزء بسيط في آخر حصة تدريبية مع لاعبي ريال مدريد استعدادا للنهائي». ويسعى «الملكي» للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 20 في تاريخه والأولى منذ موسم 2013-2014.



وفي «الليغا»، استفاد أتلتيكو مدريد على أكمل وجه من سقوط جاره اللدود ريال مدريد أمام ريال سوسييداد 0-2 الثلاثاء، ليزيحه عن الوصافة بفوزه الكبير على ضيفه قادش 5-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.



وأحرز أهداف «الأتلتي» كل من أنطوان غريزمان (2 و27)، وألفارو موراتا من ركلة جزاء (49)، ويانيك كاراسكو (57) وناهويل مولينا (73)، فيما سجل هدف قادش أنطوني لوزانو (72). ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 69 نقطة وبفارق نقطة عن «الملكي».



وأنقذ فالنسيا، المهدد باللعب في الدرجة الثانية لأول مرة منذ موسم 1986-1987، نقطة على حساب ضيفه فياريال الذي يحاول البقاء في صراع التأهل الى دوري أبطال أوروبا، وذلك بالتعادل معه 1-1.



وبقيادة المدرب روبن باراخا الذي تسلم منصبه في منتصف فبراير خلفا للإيطالي جانورو غاتوزو، نال فالنسيا نقطته السابعة من آخر أربع مباريات بفضل البرازيلي صامويل لينو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 72، بعدما كان فياريال البادئ بالتسجيل قبل 10 دقائق عبر السنغالي نيكولاس جاكسون.



وبات خيتافي على المسافة ذاتها من فالنسيا لكن خلفه بفارق الأهداف فقط، بعدما حقق فوزه الثامن للموسم وجاء على حساب ضيفه سلتا فيغو بهدف للتركي أنيس أونال (3 من ركلة جزاء) في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في آخر 13 دقيقة بعد طرد الغاني جوزف أودو (77).