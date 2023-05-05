حافظ لاتسيو على مركزه الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ساسوولو 2-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.



وبعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي فيليبي أندرسون بعد تمريرة بينية من مواطنه ماركوس أنتونيو (14)، عاش جمهور فريق العاصمة أوقاتا صعبة حتى جاء الفرج في الوقت بدل الضائع من اللقاء عبر البديل الكرواتي توما باشيتش الذي حسم النقاط الـ 3 بعد تمريرة من ماتيا زانيي (2+90)، ليصبح رصيد «نسور العاصمة» 64 نقطة. وفي تورينو، عاد يوفنتوس الى سكة الانتصارات وعزز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بتغلبه على ليتشي بهدفين سجلهما لياندرو باريديس (15) ودوشان فلاهوفيتش (40) مقابل هدف سجله أسان سيساي (37).



وبقي يوفنتوس وحيدا في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إنتر العائد من ملعب هيلاس فيرونا بفوز كاسح بسداسية نظيفة سجلها الأرجنتيني أدولفو غايش (31 خطأ في مرماه) والتركي هاكان شالهان أوغلو (36) والبوسني إدين دجيكو (38 و61) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (55 و2+90).



وكان ميلان حامل اللقب وروما أكبر الخاسرين في هذه المرحلة، إذ تراجعا الى المركزين السادس والسابع بنفس عدد نقاط (38) أتالانتا الصاعد الى المركز الخامس (38 نقطة) بفوزه على ضيفه سبيتسيا بـ 3 أهداف جاءت إثر ركلات ركنية عبر الهولندي مارتن دي رون (32) ودافيدي زاباكوستا (48) والكولومبي لويس مورييل (54)، مقابل هدفين للغاني إيمانويل جياسي (18) والمغربي مهدي بوربيعة (64).



في «سان سيرو»، كان ميلان في طريقه للهزيمة أمام ضيفه كريمونيزي بعدما تخلف في الدقيقة 77 بهدف النيجيري دافيد أوكيريكي قبل أن ينقذه البديل البرازيلي جونيور ميسياس بإدراكه التعادل من ركلة حرة في الوقت القاتل (3+90)، فيما تقدم روما على أرض مونتسا بهدف ستيفان الشعراوي (24) قبل أن يرد صاحب الضيافة بهدف لوكا كالديرولا (39).



وخسر سمبدوريا من تورينو 0-2.



وتبدأ غدا منافسات المرحلة الـ 34، حيث يلعب ميلان مع لاتسيو، وروما مع إنتر، وكريمونيزي مع سبيتزيا.



ألمانيا



أصبح لا بديل أمام بايرن ميونيخ سوى التتويج بلقب الدوري الألماني لتجنب الخروج خالي الوفاض من منافسات الموسم الحالي عندما يلتقي مضيفه فيردر بريمن مساء الغد ضمن المرحلة الحادية والثلاثين لـ «الپوندسليغا».



ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن دورتموند.



وتفتتح المرحلة اليوم بلقائي ماينتس مع شالكه، وباير ليفركوزن مع كولن، وتستكمل غدا بلقاءات هرتا برلين مع شتوتغارت، وأوغسبورغ مع أونيون برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع بوخوم، وهوفنهايم مع آينتراخت فرانكفورت، وفرايبورغ مع لايبزيغ.



وفي مسابقة كأس ألمانيا، قلب آينتراخت فرانكفورت الطاولة على مضيفه شتوتغارت بالفوز عليه 3-2 ولحق بلايبزيغ الى النهائي.



فرنسا



عمق ستاد بريست جراح ضيفه نانت 2-0 في الدوري الفرنسي ضمن المرحلة الـ 33.



وتنطلق غدا مباريات المرحلة 34، حيث يلتقي نيس مع رين، وريمس مع ليل، ولانس مع مرسيليا.



إلى ذلك، عزز باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الحماية أمام مقر التدريب في «كان دي لوج» ومنازل لاعبين غداة استهدافهم بعبارات معادية من جماهير النادي أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة على هذه الإجراءات.



وكان مئات من مشجعي و«ألتراس» نادي العاصمة تظاهروا أمام مقر النادي في بولوني-بيانكور للتعبير عن غضبهم حيال ما آلت إليه الأمور وتراجع أداء الفريق.



وهتف المشجعون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريان 1-3 في الدوري، والتي كانت الثالثة لسان جرمان في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه «سئمنا من المرتزقة. يجب طرد ميسي!» و«استقالة الإدارة» و«باريس هو نحن».



كما تجمع قرابة 100 مشجع ارتدوا قمصانا سوداء أما منزل نيمار، الغائب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي جراء تعرضه لإصابة، في بوجيفال (إيفلين) وهم يرددون هتافات مسيئة «نيمار، ارحل»، حسب ما أوضحت فرانس برس، مؤكدا أن البعض أشار إلى «أنهم يريدون تكرار تحركهم كل مساء».



وكتب نيمار بالبرتغالية عبر صفحته على إنستغرام مساء الأربعاء «لا تدع الناس يضعونك في عاصفة، بل اجعلهم في سلام».