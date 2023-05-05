يسعى مان سيتي لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي ليدز يونايتد غدا السبت ضمن المرحلة الـ35 من المسابقة.



ويتصدر «السيتي» ترتيب «البريمييرليغ» برصيد 79 نقطة من 33 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على أرسنال الوصيف والذي خاض 34 مباراة.



ومع تبقي 4 مراحل فقط على نهاية الموسم أصبح مان سيتي على مشارف التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، وبقيادة هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم واحد بعد أن سجل هدفه الـ35 حتى الآن هذا الموسم خلال الفوز على وست هام يونايتد 3-0 الأربعاء.



وسجل ثلاثية مان سيتي كل من ناثان آكي (50) وهالاند (70) وفيل فودين (85).



وأعرب القناص النرويجي عن سعادته البالغة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفا في موسم واحد حتى الآن.



وقال هالاند لشبكة «سكاي سبورتس»: «ليلة خاصة ولحظة استثنائية، نعم أنا سعيد وفخور للغاية».



وأضاف «بالطبع كنت أعرف بشأن هذا الأمر، لكننا حاولنا صناعة الفرص لتسجيل الأهداف، لم يكن الأمر سهلا».



وتخطى هالاند إنجاز أندي كول وآلان شيرر، حيث سجل الأول 34 هدفا في موسم 1993 /1994، وتبعه شيرر بتسجيل نفس عدد الأهداف في الموسم التالي مباشرة.



وفي «أنفيلد»، حقق ليفربول فوزه الخامس تواليا، وجاء على حساب فولام بهدف نظيف سجله النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء (39)، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة وعزز مركزه الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل، في حين يبدو من الصعب عليه المنافسة على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا اذ يتأخر بفارق 4 نقاط عن مان يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، والأخير خاض مباراتين أقل.



ويلتقي ليفربول، الذي يملك 59 نقطة في المركز الخامس، غدا ايضا مع ضيفه برينتفورد.



وفي باقي المباريات، يلتقي توتنهام مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع أستون فيلا، وبورنموث مع تشلسي.