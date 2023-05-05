

بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بلجنة تعزيز الصحة بمنطقة حولي الطبية، نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الكويت فعالية «حرم جامعي خال من التدخين»، وذلك بمبنى عيادات الكلية KUDC في منطقة الجابرية.



وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي، ان هذه الفعالية والموجهة للمدخنين ضمن أنشطة الكلية لخدمة المجتمع شملت فحوصات لوظائف الرئة ونسبة أول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية للإقلاع عن التدخين وفحوصات لصحة الفم واللثة وتنظيف الأسنان.



وذكر أن التدخين يعتبر من أسوأ العادات غير الصحية خلال القرن الماضي خاصة أنه كان متاحا بالأماكن العامة سواء المفتوحة أو المغلقة، إلا أن الحملات التوعوية ساهمت في منعه والتقليل من أضراره، مشيرا إلى عدم صحة المعتقد السائد بأن بدائل التدخين التقليدي مثل الشيشة أو السجائر الإلكترونية تعد أقل ضررا على الصحة.



وأشاد د.العازمي بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة بهذا الشأن، مقدما شكره الجزيل الى فريق تعزيز الصحة والتوعية بأضرار التدخين ممثلا برئيسته د.صديقة بوعليان وأعضاء الفريق، وكذلك وحدة خدمة المجتمع بإشراف د.أبرار العنزي، وكل من ساهم بتنظيم هذه الفعالية.