التقى وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند لمناقشة مسائل الأمن الإقليمي، والتي تشمل ضم إيران وروسيا البيضاء لتجمع دول ينظر إليه على أنه قوة موازنة للنفوذ الغربي في منطقتي أوروبا وآسيا.



وقال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية، إن توسيع المجموعة لتضم إيران وروسيا البيضاء أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد ويعقد في منتجع ولاية جوا الساحلية الهندية الجمعة. وأضاف انه من المرجح منح الكويت وميانمار والإمارات وجزر المالديف وضع شركاء الحوار قبل العضوية الكاملة.



يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون هي اتحاد سياسي وأمني لدول تغطي معظم المنطقة المعروفة باسم (أوراسيا)، بما في ذلك الصين والهند وروسيا.