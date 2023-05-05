الدوحة - فريد عبدالباقي



احتدم صراع الهبوط في الدوري القطري لكرة القدم، قبل جولة على نهاية المسابقة، حيث انتزع السيلية فوزا غاليا على المرخية بنتيجة 3-1، وبهذا الفوز الثمين رفع السيلية رصيده إلى 16 نقطة ليظل في المركز الـ 12 والأخير، فيما تجمد رصيد المرخية عند 24 نقطة بالمركز السابع.



وأشعل أم صلال صراع الهبوط، بعد خطفه نقطة ثمينة من الشمال 1-1، وبهذا التعادل رفع الشمال رصيده إلى 18 نقطة قفز بها للمركز التاسع، فيما رفع أم صلال رصيده إلى 17 نقطة وظل في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، بينما دفع الوكرة منافسه الريان إلى المنطقة الخطرة، بالفوز عليه بهدف نظيف سجله الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 76، فيما أهدر الريان ركلة جزاء نفذها المغربي سفيان بوفال في الدقيقة 51، علما أن الريان لعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه إيفانيلدو رودريغيز منذ الدقيقة 18، وبذلك رفع الوكرة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، وتراجع الريان إلى المركز العاشر بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة بفارق الأهداف عن أم صلال.



وسيتنافس الرباعي الشمال (18 نقطة) والريان وأم صلال ولكل منهما (17 نقطة) والسيلية (16 نقطة) في الجولة الأخيرة لضمان البقاء والابتعاد عن المركزين الأخيرين، حيث يلتقي الشمال مع الدحيل، والريان مع الغرافة، وأم صلال مع قطر، والسيلية مع الوكرة.



ومن المقرر أن تحسم الجولة الأخيرة الفريق صاحب المركز الثاني عشر والأخير الهابط مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية، والفريق صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير، الذي سيخوض مباراة تفادي الهبوط مع ثاني دوري الدرجة الثانية.