القاهرة ـ ناهد امام



استعرض وزير المالية د.محمد معيط، تقريرا للمرصد الإعلامي الجمركي امس، حول ردود أفعال بعض المستفيدين من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» التي يتبقى 9 أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها والتي تقدم إليها أكثر من 100 ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج، حيث تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة.



وأعرب المستفيدون من المبادرة ـ وفقا لبيان وزارة المالية امس ـ عن تقديرهم لجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الهجرة، وغيرها من الجهات في تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر.



وقال أشرف أبو الفتح أحد المستفيدين بالمبادرة ويعمل بالسعودية، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبا مهما منذ سنوات لاستيراد سيارة جديدة أو مستعملة، موجها الشكر للدولة لاستجابتها لمطلب مد فترة المبادرة لمدة 6 شهور، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.. مضيفا أنه لم يواجه أي عقبات خلال فترة التسجيل وحتى خلال تحويل مبلغ الوديعة وتسلم السيارة بحالة ممتازة.



وأشار رفعت محمود والذي يعمل بدولة قطر، إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مشيدا بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات، موضحا أنه كان هناك قلق عند بعض المصريين العاملين بالخارج من احتمال صعوبة الإجراءات، ولكن الواقع شهد سهولة في التقديم للمبادرة إلكترونيا، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار في حساب وزارة المالية.



وقالت أمنية أحمد إنها وكيلة عن والدها الذي يعمل بالكويت في تسلم السيارة من ميناء بور توفيق، وكانت الإجراءات سهلة، حيث تم التسجيل من شهر ونصف وتم الاستلام بعدها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقاء والدها وزملائه في العمل وجدوا التجربة مفيدة للغاية، لذلك يشجعون غيرهم على الاستفادة من هذه المبادرة المهمة.



وأضاف صلاح حشمت السيد، أنه يعمل في المملكة العربية السعودية، وتسلم السيارة عبر ميناء سفاجا، من خلال هذه المبادرة التي تعد فرصة كبيرة للمصريين بالخارج، مؤكدا أنه يتمنى أن يستفيد كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.



وأوضح سلمان بركات، أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تضمنت العديد من التسهيلات مثل المساواة بين كل دول العالم حيث لم يعد هناك فارق بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وغيرها في الضريبة الجمركية.