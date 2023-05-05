حددت الحكومة السورية سعر القمح للموسم الحالي بـ 2800 ليرة للكيل وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» ان اللجنة الاقتصادية حددت في اجتماع لها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء م. حسين عرنوس، سعر القمح للموسم الحالي بـ2500 ليرة سورية لكل 1كيلو غرام، متضمنا تكاليف الإنتاج مع هامش الربح. واوضحت انه «يضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل 1 كيلو غرام كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح، بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية لكل كيلو غرام».



وكانت «سانا» ذكرت في ابريل الماضي ان الحكومة حددت سعر شراء القمح المحلي لموسم 2023 عند 2300 ليرة سورية للكيلوغرام، وهو ما اشتكى منه فلاحون، معتبرين انه سعر ظالم لا يغطي تكاليف الانتاج.



وكان خبراء اقتصاديون حذروا حينها من أن ذلك السعر سيؤدي إلى إحجام الكثير من المزارعين عن زراعة القمح في الموسم المقبل، لما في ذلك من خسائر كبيرة لهم، منبهين الى الآثار السلبية لتلك الاسعار على واقع الثروة الحيوانية، نتيجة اتجاه المزارعين لرفع سعر (التبن) حتى يعوضوا خسارتهم الناتجة عن بيع القمح بسعر منخفض.



في المقابل، نقلت مواقع محلية سورية قبل ايام أن ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر على اجزاء وساعة من منطقة الجزيرة شمال شرق سورية، حددت سعر شراء القمح بـ4000 ليرة للقمح و3500 ليرة للشعير.



وتسعى كل من حكومة دمشق والادارة الذاتية الكردية الى استقطاب المزارعين بتقديم اسعار مغرية لتسليم اقماحهم لها.



وتعتبر منطقة «الجزيرة» وخاصة محافظة الحسكة سلة غذاء سورية، حيث تزرع فيها معظم انتاجات القمح السورية.



وحدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار بـ7500 ليرة، فيما يتراوح سعره في السوق السوداء بحدود 8500 ليرة للدولار الواحد. وفي 2022، زادت سورية وبشكل كبير استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، باستخدام أسطول من سفن‭ ‬البلدين لتجنب العقوبات الأميركية.