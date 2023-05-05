القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر من معلومات بشأن صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس أنه قام بالتواصل مع التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.



وشدد على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجبا وطنيا، وذلك وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة ـ سواء بالتأدية أو الإعفاء ـ من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.



وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهرا للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات (169.537) مكلفا/ مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع 32 مجالا، حيث تتضمن مجالات التكليف في الجهاز الإداري للدولة عددا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل «العدل ـ الصحة ـ التربية والتعليم ـ البنوك ـ التموين ـ التأمينات ـ المدارس ـ قصور الثقافة ـ النيابة العامة» والمجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة، ويجرى التكليف من خلال دفعتين سنويا لخريجي الجامعات «دور أول» و«دور ثاني» يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامة مجانا.