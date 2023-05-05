اعتقلت الشرطة البلجيكية سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم «داعش» والتحضير لـ«هجوم إرهابي»، حسبما أعلن الادعاء العام امس.



ووفق بيان للادعاء، فإن «الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يعرف بعد».



وداهمت الشرطة مدعومة بوحدات من قوات النخبة، سبعة أماكن في بلدات بغرب بلجيكا في عملية أشرف عليها قاض مكلف قضايا الإرهاب.



وأكد البيان أن القاضي سيقرر «في مرحلة تالية» ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمشتبه بهم.



وأوضح أن من بين «الاتهامات المحتملة محاولة اغتيال إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والتحضير لهجوم إرهابي». وأضاف المدعون أن جميع الموقوفين السبعة «يشتبه بتحضيرهم هجوما إرهابيا في بلجيكا».



وأكدوا أن جميعهم «ينتمون إلى مجموعة من أشد مناصري تنظيم داعش».