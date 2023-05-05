بيروت - أحمد عزالدين



الأحداث الدامية بين «حزب الله» والعشائر العربية أو ما عرف بـ «أحداث خلدة»، والتي فتحت الباب أمام فتنة مذهبية ووطنية على مدى 3 سنوات، سلكت طريقها إلى الحل النهائي برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، وبفتح صفحة جديدة تنصف الجميع وترضيهم.



فقد استقبل الرئيس بري وفدا كبيرا من شيوخ العشائر العربية من مختلف المناطق اللبنانية ومن العشائر العربية في خلدة بحضور النائبين محمد سليمان ومحمد خواجة، الوفد منح الرئيس بري عباءة العشائر العربية عربون وفاء وتقدير لمواقفه وجهوده في لم الشمل الوطني، متمنيا على رئيس المجلس التدخل وبذل جهوده من أجل إنجاز المصالحة بأحداث خلدة.



الرئيس بري أشاد بالمسؤولية الوطنية والقومية العالية التي جسدتها العشائر العربية في درء الفتنة التي حاول البعض إيقاظها في خلدة قائلا: يخطئ من يظن أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجد أو طارئ بين سنة وشيعة أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل - لا سمح الله - هو خلاف بين السنة والشيعة أبدا على الإطلاق، فاللقاء هو القاعدة والخلاف هو الاستثناء ولا يفسد في الود وفي الاخوة قضية.



وأضاف: إن اللقاء والتلاقي هو دائم وهو لقاء الفرع مع الفرع ولقاء الأصل مع الأصل لقاء الجسد الواحد الذي إن اشتكى فيه عضو يجب ان تتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.



وختم الرئيس بري: عهدنا اليوم في حركة أمل مع العشائر العربية هو نفس العهد الذي كنا فيه كتف إلى كتف والقلب الواحد واليد الواحدة مقاومين للاجتياح الإسرائيلي عام 1982 في خلدة، وكذلك اليوم مع أصحاب الإرادات الخيرة وبالتنسيق مع مقام سماحة مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان سنكون في مواجهة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.



بدوره، الشيخ علي الحسين قال جئنا إلى هذه الدار، دارة اللبنانيين الدار الوطنية والوسطية دار الحب والتقارب والتعايش والاعتدال، جئنا بهذه الوجوه الخيرة النيرة شيوخ العشائر من كافة العشائر اللبنانية التي اشتهرت بحبها الكبير للوطن واحترامها لسيادته هذه العشائر التي قاتلت كل محتل وكافحت ونافحت عن ترابه وقدمت الكثير من الشهداء والتاريخ يشهد هذه العشائر التي تستظل تحت بيت شعر ليس له باب لانها منفتحة على كل الأبواب، عشائر عرفت بالشهامة والنخوة والمروءة عريقة تنحدر من أصول عرب جئنا إلى هذه الدار الكريمة وكلنا أمل بالأمس في ساعة غفلة وقعت الواقعة على أرض خلدة بين طرفين وطنيين كريمين وحدث الذي حدث، لكن صوت العقلاء والمصلحين ما غاب فانبرى من ناشد للتدخل الفوري والسريع من أجل حل هذه المعضلة، وبالفعل دعانا الرئيس بري إلى هذه الدار ولببينا اليوم، وانه وعدنا بالإصلاح وهذا مطلبنا الصلح.. الصلح.. الصلح.



وإننا في حضرة هذه الوجوه من عشائر العرب وبحضرة النائب محمد سليمان نتوجه إلى رئيس مجلس النواب بالشكر والامتنان على استضافتنا في هذه الدار دارة اللبنانيين وقبة البرلمان، شكرا لك وإننا إن شاء الله سنجتمع جميعا نحن مع إخواننا على صلح تام يزيل الأحقاد والأضغان ويهدئ النفوس.