دمشق - هدى العبود



ظهرت الفنانة الأردنية نادرة عمران على الفضائيات السورية والعربية خلال شهر رمضان المبارك الفائت، وذلك من خلال مسلسل «الزند» الذي شاركت فيه إلى جانب كوكبة من النجوم السوريين، أبرزهم بطل العمل الفنان تيم حسن فكانت زعيمة للغجر تعمل على مساعدة قومها في حلهم وترحالهم جريا وراء لقمة العيش، ولم تقتصر حياة الغجر على الغناء والرقص «كما هو معروف» بل تعدى ذلك الى العمل ببيع السلاح في تلك الصحاري البعيدة عن الأعين بالمدينة والقرى، وكان «الزند» أحد الذين قامت ببيعه السلاح ومده بالرجال.



وتعتبر «زعيمة الغجر» مصدرا مهما للمعلومات، خاصة أن جميع الرجال يزورون خيمتها الخاصة للمتعة، بهدف قضاء وقت مع الرقص والغناء، وخلال سهرهم يعرضون العديد من المعلومات أمامها والتي بدورها تنقلها إلى «عاصي الزند».



وقالت الفنانة نادرة عمران «زعيمة الغجر» عن تجربتها مع الفنان تيم حسن: «هو محترم، ذكي، جدي جدا، كان يسلمني الجمل من خلف الكاميرا، وكان يحس بالمسؤولية تجاه الكاست الفني، يبقى مش بس معي كان يبقى مع كل الممثلين، وهاد كان امتياز كبير جدا، واحب تمثيله جدا».