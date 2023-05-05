بيروت - جويل رياشي



«في هذا المبنى عاش الشاعر أنسي الحاج من عام 1959 حتى وفاته عام 2014» لوحة علقت أمس على مدخل المبنى الذي سكن فيه شاعر «لن» المتمرد 55 عاما في الأشرفية، بمبادرة من أصدقائه ومحبي شعره الذين تمنوا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تخصيص بلدية بيروت شارعا باسمه في منطقة الأشرفية.



كان الحاج يعتبر الأشرفية بلدته الثانية بعد مسقط رأسه قيتولي في جنوب لبنان التي عاد الى ترابها إثر تشييعه في 18 فبراير في كنيسة مار يوسف الحكمة في الأشرفية. أحب الشاعر تلك التلة الهادئة في العاصمة قبل ان تكتسحها ناطحات السحاب. تعلم في مدارسها (الليسيه الفرنسية الكبرى والحكمة) وجاب شوارعها وجلس في مقاهيها وعاش بين أهلها وودع الحياة ومحبيه في إحدى كنائسها.



تقع الشقة التي سكنها بالإيجار في الطبقة الثالثة من مبنى جميل وأنيق التصميم بشرفاته المستديرة مجاور لدير اللعازرية القريب من ساحة ساسين، حيث كان يتناول وجبة الغداء في منتصف الليل في مطعم «تشايز» الشهير.



حاول لويس الحاج نجل الشاعر تمديد عقد إيجار البيت وجعله مركزا تذكاريا لوالده ولم يوفق. ولكنه في المقابل، وبناء على وصية والده، بنى منزلا في قيتولي محققا بذلك أمنية الشاعر بعد وفاته.



بعد 9 سنوات على رحيله، يعود أنسي الحاج على طريقته إلى الأشرفية خفيف الظل كالنسمة تماما كما عاش عبر كلمات محفورة على بلاطة بسيطة، هو الذي «عاش العمر عمرين» بالكلمات.