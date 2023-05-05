ناقش مسؤولو الأسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظيم عملية استخداماتها وفق الأنظمة المعمول بها ومكافحة تهريبها. جاء ذلك خلال اجتماعهم الرابع والعشرين، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض.



كما ناقش الاجتماع كل المواضيع ذات الاهتمام البالغ والمشترك في مجال الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى بحث وتعزيز كل سبل التعاون والتنسيق فيما بين المختصين لدى الجهات الأمنية بدول المجلس، وتبادل المعلومات، وتحديد الأهداف، والآليات التي من شأنها تساهم في تكامل المنظومة الأمنية الخليجية بشكل فعال، إضافة إلى مناقشة العمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية للتعامل مع تهديداتها والتصدي لها.