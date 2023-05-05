أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، وذلك في خطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للجمهور.



وأضافت أن الخدمات التي أطلقتها الوزارة هي خدمة «إصدار استمارة ورخصة القيادة للمواطنين»، وخدمة «تجديد الجواز»، وإصدار «سمة دخول إلكترونية (فيزا) للعمالة المنزلية».



وجاء إطلاق تلك الخدمات لما لها من أهمية لدى المواطنين وذلك ضمن جهود المؤسسة الأمنية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك من خلال قيام قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات (الإدارة العامة لنظم المعلومات) بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والإدارة العامة لمراكز الخدمة.



وأضافت الوزارة أنها تعمل على تطوير المزيد من الخدمات المقدمة للجمهور خلال الفترة المقبلة والتي تسهم في رفع كفاءة تلك الخدمات وتقليص فترة إنجازها.