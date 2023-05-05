بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار ممثل صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث والممثل عن الحكومة البريطانية نيكولاس هوبتون وسفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه قد غادر البلاد متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.



وكان في وداع سموه على أرض المطار، سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.