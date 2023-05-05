الوكالة أنهت الاستعدادات لإطلاق المذيع الافتراضي «الافتار» الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي



أعلنت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم أمس عن إطلاق الوكالة مساحة لها على منصة عالم الميتافيرس الافتراضي والتي تعد الأولى من نوعها بين وكالات الأنباء في المنطقة، بهدف إتاحة الفرصة للمتصفحين لزيارة مبنى الوكالة ضمن خطة التطوير التي تنتهجها لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية.



وقالت السالم في كلمة بهذا الشأن إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوكالة يعتبر خطوة مهمة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة وسرعة الخدمات الإعلامية المقدمة للجمهور.



وأضافت في كلمتها التي أعدت بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن استخدام تلك التقنيات يهدف إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي متطور يعمل على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة وفهمها بطريقة فعالة لتحسين جودة المحتوى المنشور وزيادة الوعي الإعلامي لدى الجمهور، متوقعة أن تسهم تلك التقنيات في تحسين عملية إنتاج الأخبار وتحليلها وتحديد الاتجاهات والميول الإعلامية وتقديم محتوى متنوع ومفيد للمتلقين.



ولفتت إلى أن ذلك يعتبر خطوة مهمة للوكالة نحو الريادة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإعلام ويسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين «كونا» والجمهور وفي نشر المعلومات وتغطية الأحداث المهمة في الكويت والعالم ومساعدة الوكالة على إنتاج ونشر الأخبار والمحتوى الإعلامي بطريقة فعالة ومتناسقة.



وأوضحت أن هذه المنصة ستتيح للعاملين في الوكالة الوصول إلى جميع المصادر والمواد المتاحة لديهم وتنظيم العمليات الإعلامية المختلفة بشكل أفضل، مبينة ان الوكالة أنهت الاستعدادات لإطلاق المذيع الافتراضي «الافتار» الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجهيز قاعة خاصة في قطاع التحرير لاستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأضافت أن تلك القاعة ستسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي وجعله أكثر فاعلية في الوصول إلى الجمهور المستهدف الى جانب توفير وسائل لتبادل الملفات والمعلومات والتواصل الفعال بين العاملين في المؤسسة الاعلامية والإدارة العليا، وستكون أداة مهمة لتحسين عملية إنتاج المواد الخبرية وتحريرها وتسهيل التعاون بين جميع الادارات في قطاع التحرير.