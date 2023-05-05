أعلنت البلدية أن إجمالي البلاغات التي تلقتها عن طريق الخط المباشر 139وواتساب البلدية 24727732 كانت 1359 بلاغا في جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من قسم طوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة إدارة خلال شهر ابريل. وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة تلقى 1359 بلاغا عبر واتساب الشكاوى والخط المباشر. ولفتت الى ان البلاغات تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.



وبينت أن 272 شكوى كانت حصيلة البلاغات في محافظة الأحمدي، الى جانب 235 لمحافظة الجهراء، بالإضافة الى 226 في محافظة مبارك الكبير، وبمحافظة الفروانية 204 فيما كان عددها 220 في محافظة حولي فضلا عن 202 في العاصمة.