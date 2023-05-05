تعتزم جمعية الصفا الخيرية الإنسانية تسيير رحلتها الثالثة عشرة لمتبرعيها وداعميها الكرام، للمشاركة في افتتاح مشاريعها الخيرية التي ستدشنها في جمهورية قيرغيزيا في الفترة من 6 -12 مايو الجاري.



وفي هذا الصـدد، أعرب رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكـره لعموم المحسنين والمحسنات الذين كانوا هم الداعم الرئيسي في تنفيذ هذه المشاريع المتميزة على الصعيد المحلي والعالمي، ليحصدوا في هذه الأيام الجميلة ثمرة عطائهم، ويشاركوننا فرحة هذا الإنجاز، فرحين مسرورين بفضل الله، مبينا أن «الصفا الإنسانية» تحرص على إشراك متبرعيها الكرام في افتتاح المشاريع الخيرية ومعاينتهــا علــى أرض الواقع، تعزيزا لشفافية العمل الخيري الكويتي، وأن دور المتبرعين لا يقتصر على المساهمة والتبرع بل هم شركاء مسيرة الخير والنجــاح. وأكد الشايع أن الكويت باتت نموذجا يحتذى في العمل الإنساني على المستوى العالمي، وأن ما تنفذه من مشاريع نوعية كبرى يعزز مكانة وريادة العمل الخيري الكويتي، لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية باتت علامة فارقة في العمل الخيري والإنساني وتحقيق التنمية المستدامة.



وبين أن «الصفا الإنسانية» ستفتتح وتزور في هذه الرحلة مشاريع متميزة من أبرزها: المساجد وشبكات المياه ودور الأيتام ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، كما ستقوم بتنظيم حفل تخريج الطلبة الأيتام ووضع حجر الأساس لقرية الأمل إلى غير ذلك من المشاريع النوعية المتميزة في جمهورية قيرغيزيا.



وفي الختام، شكر الشايع عموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والناشطين ووسائل الإعلام على دعمهم مسيرة الخير والعطاء في جمعية الصفا الإنسانية، داعيا الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال بأحسن القبول وأن يجعلها في موازين حسناتهم يوم القيامة.