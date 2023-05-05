مر الإمام مالك بن دينار يوما في السوق فرأى بائع تين، فاشتاقت نفسه للتين ولم يكن يملك ثمنه، فطلب من البائع أن يؤخره (يدفع في وقت آخر) فرفض البائع، فعرض مالك على البائع أن يرهن عنده حذاءه مقابل هذا التين، فرفض ثانية، فانصرف مالك.



وأقبل الناس على البائع بعدها وأخبروه عن هوية المشتري، فلما علم البائع أنه مالك بن دينار، أرسل غلامه بعربة التين كلها للإمام مالك بن دينار، وقال البائع لغلامه إن قبلها منك فأنت حر لوجه الله.



وذهب الغلام إلى مالك ووضع في باله أن يبذل قصارى جهده في إقناعه أن يأخذ عربة التين كلها حتى ينال حريته، فإذا بالإمام مالك يقول له اذهب إلى سيدك وقل له: إن مالك بن دينار لا يأكل التين بالدين، وإن مالك بن دينار حرم على نفسه أكل التين إلى يوم الدين.



فقال الغلام يا سيدي خذها فإن فيها عتقي، قال مالك: إن كان فيها عتقك فإن فيها رقي (عبوديتي).



رأى الإمام مالك بن دينار أن شهوته أذلته، وأن بطنه أهانه، فأدب نفسه وحرم عليها أكل التين تهذيبا لها.