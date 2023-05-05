«فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً»(الكهف: 40 - 42).



يخبر الله عز وجل عن العبد الفقير انه كان يرجو الله عز وجل أن يرزقه جنة هي خير من جنة صاحبه الكافر، وان يدمر الله عز وجل بساتينه بصواعق من السماء تتلف زرعه وثماره وان يحبس الماء في باطن الأرض.



كانت دعوة العبد المؤمن تدميرا شاملا لبساتين صاحبه، فأهلك الله عز وجل الزرع والثمر ودمر عروش العنب فأصبحت خاوية لا فيها زرع ولا خضرة ولا حياة.



هنا أصبح الكافر يندم ويتحسر على ما أنفق من مال ووقت وجهد في عمارة وإصلاح بساتينه، وصار يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.



أحس الكافر بقيمة الإيمان والتوحيد الصادق عند صاحبه الفقير وأن كفره وابتعاده عن الله عز وجل أصابه بالغرور في نفسه وأرداه إلى سوء العاقبة.



يقول الشيخ أبوبكر الجزائري: «يخبر الله تعالى أن رجاء المؤمن قد تحقق، إذ قد أحيط فعلا ببستان الكافر فهلك بكل ما فيه من ثمر».



قبس هذه الآية: الله سبحانه وتعالى دائما مع المؤمن وينتصر له ولو بعد حين، ويسمع دعاءه ورجاءه عندما يتخلى عنه الأصحاب.