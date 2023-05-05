استمرار الحمل مع السرطان



هناك إمكانية الحفاظ على الحمل حتى في حالة إصابة الأم بالسرطان تصل إلى 90%.



فإذا شخصت إصابة المرأة الحامل بالسرطان، فمن المهم في هذه الحالة تقييم إمكانية الحفاظ على الجنين. واستمرار الحمل ممكن في 90% من الحالات، وهذا ما تؤكده نتائج ما يقارب من ألف امرأة حامل شخصت إصابتهن بالسرطان أثناء فترة الحمل، حيث لم تخضع سوى 5 أو 6 حالات إلى عملية إجهاض. كما يمكن أثناء فترة الحمل علاج مختلف الأورام السرطانية.



ويمكن أيضا استخدام التدخل الجراحي في علاج الأورام أثناء الحمل، كما في حالة سرطان الثدي وسرطان المبايض وغيرهما. كما يمكن استخدام العلاج الكيميائي في فترة الحمل دون أن يؤثر في الحالة الصحية للجنين في علاج الأورام الخبيثة بما فيها سرطان عنق الرحم.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»